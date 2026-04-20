Tragedia a Napoli | operaio perde la vita nel cantiere di una gioielleria

A Napoli si è verificato un incidente mortale in un cantiere di una gioielleria, dove un operaio ha perso la vita. L’incidente è avvenuto durante le attività di costruzione o ristrutturazione, ma al momento non sono disponibili dettagli sulle cause. Le forze dell’ordine e i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto per i rilievi e il recupero del corpo. La notizia ha suscitato grande attenzione tra la comunità locale e le autorità.

"> Tragedia sul lavoro a Napoli: un operaio perde la vita. Questa mattina si è verificato un dramma a Napoli, nel quartiere Chiaia, dove un operaio di 45 anni, Ciro Mennella, ha tragicamente perso la vita mentre si trovava all’interno del cantiere per la ristrutturazione della gioielleria Monetti, situata in via Dei Mille. Questo increscioso episodio riporta alla luce la problematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, lanciando un allarme sulla necessità di interventi immediati per migliorare le condizioni lavorative. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute un’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della polizia di Stato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Tragedia a Napoli: operaio perde la vita nel cantiere di una gioielleria. Notizie correlate Tragedia sul lavoro a Brescia, escavatore si ribalta in cantiere: operaio di 58 anni perde la vitaUn grave infortunio sul lavoro si è verificato oggi, 4 marzo, a Brescia, dove un operaio di 58 anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato... Leggi anche: Tragedia sul lavoro in provincia di Benevento, operaio perde la vita Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tragedia a Napoli, operaio di San Gennaro Vesuviano cade dalla scala e muore; Operaio cade da uno scaletto e muore durante lavori di ristrutturazione di una gioielleria a Napoli; Come è morto Ciro Mennella, l'operaio che ha perso la vita in un negozio di via dei Mille; Tragedia sul lavoro, morto operaio 45enne. Chi è Ciro Mennella l’operaio morto a Napoli, in via dei Mille a Chiaia? Cade da una scala in un negozio durante lavori di ristrutturazioneNapoli: un giorno comune, un giorno di lavoro, un giorno come tanti è trasformato, però, in tragedia. Un uomo è morto questa mattina in via dei Mille, nel cuore del quartiere Chiaia. alphabetcity.it Napoli, operaio muore durante lavori in una gioielleriaNapoli - Una nuova tragedia sul lavoro si è verificata a Napoli, nel cuore dello shopping di lusso. Questa mattina, in via dei Mille, nel quartiere Chiaia, un ... pupia.tv Ultim'ora, tragedia durante la protesta dei tir - facebook.com facebook Tragedia nel Casertano durante la protesta dei Tir: un camionista è morto dopo essere stato investito da un'auto sull'A1 mentre era a piedi impegnato in una protesta dei camion per il caro carburante. Il conducente della vettura si è fermato. Denunciato da Pol x.com