Una tragedia si è consumata a Ibiza con la morte di un uomo di 35 anni, identificato come Francesco. Le autorità hanno arrestato un sospetto in relazione a questo omicidio. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sull’identità dell’arrestato. La polizia sta continuando le indagini per chiarire i motivi e le circostanze che hanno portato a questa violenta vicenda.

"> Arrestato il presunto killer di Francesco Sessa, il pizzaiolo di Ibiza. Il presunto assassino di Francesco Sessa, il pizzaiolo originario di Pagani, è stato arrestato. Si tratta di un 45enne italiano proveniente dalla provincia di Avellino. La notizia ha immediatamente suscitato shock e tristezza sia tra i residenti spagnoli che nei suoi luoghi natali di Pagani. La dinamica dell’omicidio a Platja d’en Bossa. Secondo quanto riportato dalla Guardia Civil, l’arresto è avvenuto dopo un’attenta analisi delle testimonianze raccolte in seguito all’omicidio, avvenuto nel pomeriggio di ieri in una zona frequentata, Platja d’en Bossa, nei pressi del bar dell’Associazione dei Residenti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tragedia a Ibiza: Francesco, 35 anni, ucciso. Arrestato il presunto killer. Ecco i dettagli.

Notizie correlate

Francesco Sessa ucciso a Ibiza, arrestato il presunto killer: è un 45enne di AvellinoAgenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Francesco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio...

Francesco Sessa ucciso a Ibiza: arrestato presunto assassino, è italianoLa Guardia Civil ha arrestato un 45enne di Avellino: è accusato di avere ucciso ieri con una coltellata Francesco Sessa, 35 anni, a Ibiza, in Spagna.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Francesco Sessa, chi era l'italiano ucciso con una coltellata a Ibiza; Omicidio Francesco Sessa ad Ibiza: arrestato il presunto assassino; Ucciso con una coltellata ad Ibiza, Francesco era originario del salernitano; Italiano accoltellato a Ibiza, Francesco Sessa ucciso in strada in pieno giorno: è caccia all'uomo sull'isola.

Tragedia a Ibiza: Francesco, 35 anni, ucciso. Arrestato il presunto killer. Ecco i dettagli.Il presunto assassino di Francesco Sessa, il pizzaiolo originario di Pagani, è stato arrestato. Si tratta di un 45enne italiano proveniente dalla provincia di Avellino. La notizia ha immediatamente ... napolipiu.com

Chi era Francesco Sessa, il 35enne accoltellato e ucciso a Ibiza: fermato un connazionale di 45 anniFrancesco Sessa, 30enne originario di Pagani, è stato accoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno. La Guardia Civil indaga: si cerca il movente dell’omicidio ... tag24.it

Sangue sulla "Strada della morte": tragedia a Trebisacce https://www.calabrianews24.com/news/525937315334/sangue-sulla-strada-della-morte-tragedia-a-trebisacceutm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto - facebook.com facebook

A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza x.com