Tragedia nei campi | Franco Gasponi muore schiacciato dal trattore

Nella giornata di ieri, nelle campagne di Pignataro Interamna, un uomo di 86 anni residente a Frascati è morto dopo essere stato schiacciato da un trattore. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto il pensionato, che lavorava nei campi al momento dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Dramma nelle campagne di Pignataro Interamna (Frosinone) dove nel pomeriggio di ieri ha perso la vita Franco Gasponi, 86 anni, residente a Frascati. L’uomo era impegnato nella manutenzione di un terreno di sua proprietà in via Santa Maria quando si è verificato l’incidente.Le ricostruzioni sul.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Tragedia nei campi: agricoltore morto schiacciato dal trattoreUn tragico incidente ha strappato la vita a un uomo di 68 anni nella mattinata di oggi, intorno alle ore 11, mentre si trovava a lavorare nei campi... Tragedia a Itri: un uomo muore schiacciato dal suo trattoreTragedia a Itri, dove nel pomeriggio di sabato 18 aprile, un uomo ha perso la vita in un incidente avvenuto nelle campagne, tra le località...