Traffico Roma del 01-05-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 1 maggio 2026, il traffico nel centro di Roma presenta rallentamenti a causa di un incidente segnalato dalla polizia locale in via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti gli agenti per gestire la situazione e verificare le dinamiche dell’incidente. La strada è momentaneamente interessata da restringimenti e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. Nessun dettaglio sulle eventuali persone coinvolte è stato ancora comunicato.

Luceverde Roma Bentrovati la polizia locale Ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del grande raccordo anulare traffico in coda con deviazioni del traffico su Grande Raccordo Anulare traffico rallentato per traffico intenso in carreggiata esterna tra le uscite Pontina e Appia fuori raccordo si rallenta per traffico sulla Pontina verso l'Eur tra Castel Romano e spina rallentamenti per traffico anche sulla Cassia Veientana tra le rughe e Castel de' ceveri in direzione del raccordo anulare per il trasporto pubblico ricordiamo che per il tradizionale concertone del Primo Maggio a...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-05-2026 ore 19:30 STRETTO DI HORMUZ: cosa succede se l’Iran lo chiude Notizie correlate Traffico Roma del 01-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma è Roma oggi occhi puntati su piazza San Giovanni dove... Traffico Roma del 01-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma è Roma oggi occhi puntati su piazza San Giovanni dove... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 25 e 26 aprile; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Primo Maggio a Roma, bus deviati e strade chiuse per il Concertone: tutte le info. Traffico Roma del 01-05-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati la polizia locale Ci segnala un incidente in via Cristoforo Colombo all'altezza di via Oropa in direzione del grande ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del ... romadailynews.it Roma nella memoria, questa immagine mostra Piazza San Pietro, caratterizzato da un intenso traffico tranviario e pedonale I Tram erano alimentati elettricamente tramite linee aeree di contatto sospese sopra i binari, che sono stati per decenni il perno del tras - facebook.com facebook