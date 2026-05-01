Traffico Roma del 01-05-2026 ore 08 | 30

Alle prime ore del mattino, sulla A1 Roma-Napoli, si sono formate code tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione di Roma a causa di un incidente. Il traffico risulta rallentato e si registrano congestioni nella zona, secondo quanto comunicato da Luceverde Roma. La situazione ha coinvolto alcuni mezzi, ma non sono stati forniti dettagli sui feriti o sulle cause dell’incidente. La polizia sta gestendo la viabilità.

Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma è Roma oggi occhi puntati su piazza San Giovanni dove dalle 15 alla mezzanotte e torna l'appuntamento con il tradizionale concertone del Primo Maggio alle 20 è prevista la partecipazione di migliaia di persone scattate i Giada i divieti di fermata sulle strade vicino in Piazza San Giovanni è da questa mattina chiusura al traffico dell'area compresa tra via Carlo Felice piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto deviate numerose linee di bus prolungate fino alle 1:30 di notte le linee della metro dalle 10 alle 14 in occasione della festa...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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