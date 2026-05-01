Alle prime luci dell’alba del 1° maggio 2026 si sono registrate code sulla A1 tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione di Roma a causa di un incidente. Il traffico si è rallentato notevolmente, rendendo difficile il flusso delle automobili in quella tratta. La situazione resta sotto osservazione, con i mezzi di soccorso sul posto e i primi dettagli ancora da chiarire.

Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma è Roma oggi occhi puntati su piazza San Giovanni dove dalle 15 alla mezzanotte e torna l'appuntamento con il tradizionale concertone del Primo Maggio alle 20 è prevista la partecipazione di migliaia di persone scattate i Giada i divieti di fermata sulle strade vicino in Piazza San Giovanni è da questa mattina chiusura al traffico dell'area compresa tra via Carlo Felice piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto deviate numerose linee di bus prolungate fino alle 1:30 di notte le linee della metro dalle 10 alle 14 in occasione della festa...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-05-2026 ore 07:30

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