Traffico Roma del 01-05-2026 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 1 maggio 2026, il traffico sulla rete stradale di Roma risulta molto intenso. Le principali arterie della città mostrano un notevole afflusso di veicoli, con alcune vie particolarmente congestionate. La situazione riguarda sia le zone centrali che le strade di collegamento alle periferie, con code e rallentamenti visibili in diversi punti. La circolazione appare più difficoltosa rispetto ai normali orari della giornata.

Luceverde Roma Bentrovati do molto il traffico presente sulle strade della capitale più intenso nelle zone centrali della città attenzione su via Cristoforo Colombo dove la presenza di un incidente e sta provocando una coda tra via Alessandro varaldo e via Laurentina indirizzo neur entrato nel vivo il tradizionale concertone del Primo Maggio a Piazza San Giovanni La kermesse musicale proseguirà senza sosta fino alla mezzanotte sul fronte della viabilità già operativi divieti di sosta nelle aree limitrofe con la chiusura al traffico delle quadrante tra via Carlo Felice via Emanuele Filiberto e Porta San Giovanni per agevolare il deflusso del...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook