Traffico Roma del 01-05-2026 ore 16 | 30

Alle ore 16:30 del 1 maggio 2026, il traffico a Roma risulta scorrevole lungo le principali strade della città. La situazione sulla rete viaria è caratterizzata da una presenza minima di veicoli, con poche congestioni segnalate. La circolazione si svolge senza particolari intoppi, consentendo un transito fluido in diverse zone del centro e delle periferie. La situazione rimane stabile e senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti.

Luceverde Roma Bentrovati poco traffico presente lungo la rete viaria della capitale in pieno svolgimento a Piazza San Giovanni il tradizionale concertone del Primo Maggio musicale che si protrarrà sino alla mezzanotte scattati già da ieri i divieti di fermata nelle strade vicino a Piazza San Giovanni è da questa mattina a chiusura al traffico dell'area compresa tra via Carlo Felice piazza di Porta San Giovanni via Emanuele Filiberto prolungate fino a 1:30 di notte le linee della metro deviate numerose linee di pose da oggi è fino al 31 di ottobre torna in vigore l'orario estivo per le zone a traffico limitato Trastevere San...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-05-2026 ore 16:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 01-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma è Roma oggi occhi puntati su piazza San Giovanni dove... Traffico Roma del 01-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli incidente con code tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso Roma è Roma oggi occhi puntati su piazza San Giovanni dove... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 25 e 26 aprile; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio; 25 aprile a Roma: le strade chiuse e i bus deviati; Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekend. Traffico Roma del 01-05-2026 ore 14:30Luceverde Roma Bentrovati il primo piano l'appuntamento con il tradizionale concertone a Piazza San Giovanni dalle ore 15 alla mezzanotte alle 20 è ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile facebook