Alle 14:30 del primo maggio 2026, si registra traffico intenso a Roma, con rallentamenti nelle principali vie della città. In contemporanea, si svolge il tradizionale concerto in piazza San. Le strade limitrofe sono interessate da congestioni e variazioni nella circolazione veicolare. La situazione si mantiene monitorata dalle autorità competenti, mentre i mezzi pubblici continuano a operare secondo orari e percorsi abituali.

Luceverde Roma Bentrovati il primo piano l'appuntamento con il tradizionale concertone a Piazza San Giovanni dalle ore 15 alla mezzanotte alle 20 è prevista la partecipazione di migliaia di persone scattati già da ieri divieti di fermata nelle strade vicino Piazza San Giovanni è da questa mattina chiusura al traffico dell'area compresa tra via Carlo Felice piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto Però fino a 1:30 di notte le linee della metro devi anche numerose linee di bozze non molto il traffico al momento lungo la rete viale della capitale Tuttavia a causa di un incidente e si sta in coda sulla Cassia bis e in uscita del raccordo anulare tra il raccordo è l'uscita di Prima Porta Sud E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-05-2026 ore 14:30

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