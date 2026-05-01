Il traffico sulla A1 Roma-Napoli presenta code tra Frosinone e l’uscita per Roma Sud a causa di un incidente avvenuto questa mattina. La situazione si è mantenuta stabile dalle prime ore fino alle 11:30, con rallentamenti che interessano la carreggiata. Nessuna informazione ufficiale su eventuali feriti o dettagli sull’incidente. La circolazione resta complessivamente congestionata in quella zona.

Luceverde Roma sulla A1 Roma Napoli Dopo un incidente si registrano ancora code tra Frosinone Anagni tra Frosinone Anagni Fiuggi verso Roma sulla Pontina code a tratti ma per traffico intenso tra la Cristoforo Colombo a Castel di Decima direzione Latina in uscita da Roma code sempre dovute al traffico intenso sulla A24 Tra la barriera di Roma Est Castel Madama verso Teramo fila in uscita dalla capitale anche sulla A1 Firenze Roma tra la diramazione di Roma nord e Orte verso Firenze trafficato anche il raccordo anulare con code a tratti lungo le due carreggiate a Roma oggi occhi puntati su piazza San Giovanni dove dalle 15 alla mezzanotte che...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-05-2026 ore 11:30

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