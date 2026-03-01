Traffico Roma del 01-03-2026 ore 08 | 30

Alle otto e trenta del primo marzo 2026, sulla Gianicolense a Roma, si registra un blocco del traffico tra via San Girolamo Emiliani e altri punti. La circolazione è sospesa in entrambe le direzioni e si segnalano disagi alla viabilità nella zona. La polizia locale è presente sul posto per gestire la situazione e informare gli automobilisti.

Luceverde Roma ben trovati sulla Gianicolense stop alla circolazione tra via San Girolamo Emiliani e Piazza San Giovanni di Dio in direzione di via del Casaletto per interventi sulle alberature al via questa mattina la 51esima edizione della Mezza Maratona Roma Ostia diverse le chiusure al traffico e le deviazioni per il trasporto pubblico tra l'Eur e litorale romano le modifiche alla viabilità sono scattate le ore 4 di questa mattina partenza alle ore 9 dall'area del palazzo dello sport da qui gli atleti si dirigono verso l'Eur per poi impegnare diverse strade del quartiere tra cui via Europa viale dell'Umanesimo e Viale... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 03-02-2026 ore 08:30

