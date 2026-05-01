Traffico Lazio del 01-05-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del primo maggio 2026, le strade del Lazio risultano tranquille con nessun incidente segnalato. Il traffico locale si presenta scorrevole e senza particolari disagi, secondo le prime informazioni raccolte. La situazione si mantiene stabile in questa parte della regione, con poche auto in movimento e condizioni di guida favorevoli. Non si registrano incidenti o criticità rilevanti nelle ore attuali.

luce verde Lazio Buon pomeriggio situazione tranquilla per ora e sulle strade del Lazio il bel tempo a sicuramente ha giurato gli spostamenti verso il litorale Ma anche nelle campagne della provincia traffico intenso si registra il momento sulla litoranea ostia-anzio con rallentamenti In entrambe le direzioni in prossimità di Torvaianica spostamenti quelli di oggi Primo Maggio agevolati dal fermo dei mezzi pesanti mezzi che torneranno in strada questa sera dopo le 22 intanto a Roma è in pieno svolgimento il tradizionale concertone del primo maggio in piazza San Giovanni notevoli anche quest'anno il numero di partecipanti da questa mattina è...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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