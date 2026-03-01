Traffico Lazio del 01-03-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 1 marzo 2026, il traffico a Roma risulta generalmente fluido secondo le fonti di traffico locale. La giornata si è conclusa con spostamenti senza eccessivi rallentamenti, e le strade principali della città presentano un movimento abbastanza regolare. La situazione è stata monitorata dal servizio di informazione sul traffico mentre le persone si spostavano verso le proprie destinazioni.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo invernale ricordiamo i lavori sulla sala piaccia una riduzione della sede stradale all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe frequente la formazione di incolonnamenti in direzione del centro città proseguono anche i lavori sulla via Ardeatina la strada è transitabile alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta inevitabile la formazione di code di attese nelle due direzioni nelle ore di maggior traffico Ci spostiamo all'Eur nella zona del quadrato fino a questa sera... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-03-2026 ore 17:30 Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati trafficata la carreggiata Nord dell'autosole code a tratti tra Frosinone e la diramazione di Roma Sud in direzione di... Traffico Lazio del 03-01-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati previsioni di traffico piuttosto intense per le partenze per il ponte dell'epifania primo lungo ponte di quest'anno... Tutti gli aggiornamenti su Traffico Lazio del. Temi più discussi: Salaria, partiti i lavori per il raddoppio e la messa in sicurezza nel tratto Roma-Rieti; Stadio della Lazio, cosa ne pensano gli abitanti del quartiere Flaminio; Prevenire la corruzione nella sanità del Lazio è impossibile; Roma, il sindaco Gualtieri: Cento milioni per le buche, il Centro va liberato dal traffico. Pronti per le Olimpiadi. Traffico Lazio del 01-03-2026 ore 17:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico ancora scorrevole senza ... romadailynews.it AVVISO ALLA CITTADINANZA. ORDINANZA RELATIVA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLA CONDOTTA ACEA Chiusura via Santa Maria dalle 7 del 19 febbraio alle ore 20 del 31 marzo e comunque fino a fine lavori. Circolazione interdetta in via Santa M - facebook.com facebook