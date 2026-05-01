Traffico Lazio del 01-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del primo maggio 2026, sulla A1 Roma-Napoli, si è verificato un incidente che ha causato la formazione di una coda di circa quattro chilometri. L’incidente ha coinvolto uno o più veicoli e ha determinato rallentamenti nel traffico in direzione sud. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso, mentre il traffico si è concentrato sulla corsia di emergenza.

Luceverde Lazio trovati sulla A1 Roma Napoli a seguito di un incidente si è formata una coda di 4 km tra Ferentino e Anagni verso Roma nulla da segnalare al momento sulle altre strade ed autostrade della Regione Oggi primo maggio ad agevolare la circolazione fino alle 22 il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria Nazionale ad esclusione di quelle autorizzate dalla legge a Roma occhi puntati oggi su piazza San Giovanni dove dalle 15 alla mezzanotte e torna l'appuntamento con il tradizionale concertone del Primo Maggio alle 20 è prevista la partecipazione di migliaia di persone trattate già da ieri i divieti di fermata nelle strade.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 01-05-2026 ore 09:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 01-03-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati sulla Roma L'Aquila Teramo sempre possibili rallentamenti e code per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due... Traffico Lazio del 01-04-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiesa via di Villa Troili la presenza di alberi sulla... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ponte del 1° maggio al via: traffico intenso tra Lazio e Abruzzo, domenica da bollino nero per i rientri; Il caro vita a Roma e Lazio nel 2026: raccontaci come sta andando. Il sondaggio della Cgil; Due tombini sprofondati e traffico in tilt. Il municipio mette in sicurezza la strada della stazione; Nuovo incidente stradale mortale in Abruzzo, schianto tra un'auto e un mezzo pesante lungo la statale 690. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio nessun problema per quanto riguarda il ... romadailynews.it Roma bloccata dai cortei del 25 aprile: giornata di memoria o caos annunciato https://www.ilquotidianodellazio.it/25-aprile-a-roma-cortei-e-strade-chiuse-bus-deviati-e-traffico-difficile.html - facebook.com facebook