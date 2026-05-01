toscana nuovo sorvolo degli elicotteri antincendio sul monte faeta

In Toscana, le operazioni di spegnimento dell’incendio sul Monte Faeta continuano da tre giorni. Sul luogo sono impegnati ininterrottamente diversi canadair e elicotteri, che prelevano acqua dalle polle montane per contribuire a domare le fiamme. La situazione rimane complessa, con l’attività dei mezzi aerei che si sussegue senza sosta nel tentativo di contenere l’incendio.

Situazione ancora complicata sul monte Faeta, dopo un incendio che va avanti da ormai tre giorni. Dal pomeriggio di giovedì sono in azione sull’area diversi canadair a rotazione e gli elicotteri, che prelevano l’acqua dalle polle montate per fronteggiare l’emergenza. Dopo il sorvolo con elicottero, la situazione è più definita. La superficie bruciata è stimata in 800 ettari con 17 km di perimetro.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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