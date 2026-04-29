Un incendio boschivo sta interessando la zona del Monte Faeta, sul versante di Capannori. Sul luogo sono intervenuti sia elicotteri che volontari, che stanno lavorando per domare le fiamme. La lotta contro le fiamme si svolge tra voli di elicotteri e sentieri impervi, mentre le squadre di volontari cercano di contenere il fuoco nelle aree più difficili da raggiungere. La situazione resta sotto sorveglianza.

? Cosa sapere Elicotteri e volontari combattono un incendio boschivo sul versante di Capannori, Monte Faeta.. L'assenza di strade percorribili e il terreno impervio rallentano le operazioni di spegnimento.. Due elicotteri e squadre di volontari sono impegnati nel contrastare un incendio boschivo che sta divorando la vegetazione sul versante di Capannori, alle pendici del Monte Faeta, in provincia di Lucca. Le fiamme stanno colpendo con violenza i pini e la macchia mediterranea della zona. La Sala operativa regionale antincendio ha attivato immediatamente i soccorsi aerei, coordinando l’intervento dei mezzi in volo con il lavoro delle squadre a terra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuoco sul Monte Faeta: lotta tra elicotteri e sentieri impervi

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