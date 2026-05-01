Tosca, cantante e compositrice, ha commentato come il mondo della musica sia ormai dominato dal profitto, affermando che questa logica ha ridotto l’emozione presente nelle sue interpretazioni. Recentemente ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, intitolato Feminae, che intende proporre un approccio diverso rispetto alle logiche commerciali del settore. La cantante sottolinea l’importanza di mantenere vivo il lato artistico e autentico della musica.

? Cosa sapere Tosca presenta il nuovo album Feminae per contrastare la logica del profitto musicale.. L'artista rifiuta la bulimia dei numeri per difendere l'autenticità del messaggio artistico.. L’industria musicale contemporanea affronta una frattura profonda tra la ricerca del profitto e la salvaguardia dell’espressione artistica, come evidenziato dalle recenti riflessioni di Tosca in merito al nuovo progetto discografico Feminae. La situazione attuale vede un mercato dominato da logiche di accumulazione che privilegiano il successo commerciale immediato rispetto alla qualità del messaggio. In questo scenario, l’artista si trova a dover navigare tra le pressioni dei numeri e il desiderio di mantenere un legame autentico con il pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tosca: «Cantare è diventato un affare, l’emozione svanisce»

TOSCA by Giacomo Puccini Senti, l'ora e vicina (Angel Blue)

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