Tosca | Cantare è diventato fare soldi fama sold out e streaming Resta poco spazio per l’emozione Ma io me lo prendo L’intervista

Tosca ha commentato come il mondo della musica sia cambiato, con il canto spesso associato a soldi, celebrità, sold out e streaming. Ha aggiunto che oggi c’è poco spazio per l’emozione, ma lei si prende comunque il suo momento. Il suo nuovo album, intitolato Feminae, è stato realizzato su indicazione di Renzo Arbore. La cantante ha parlato di questa esperienza in un’intervista recente.

Il nuovo disco di Tosca si intitola, su suggerimento diretto di Renzo Arbore, Feminae. Perché è un disco inequivocabilmente femminile, negli intenti, nei richiami, nelle interpreti che ne sono protagoniste insieme a Tosca, artista sempre più centrale in quell’universo, vasto, profondo e luminoso, lontano dai circuiti mainstream più beceri. Ma è anche un disco che traduce la sua femminilità in una sorta di splendida provocazione politica, in cui la donna canta ma fa valere la potenza dirompente del concetto ancor prima di quella miserrima dell’immagine patinata, una provocazione che coinvolge soprattutto l’approccio squisitamente intellettuale e sentimentale dietro l’architettura di un album che non si può che definire una perla rara.🔗 Leggi su Open.online

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