Pari allo Stirpe Inzaghi soddisfatto dai suoi | Batterci è diventato difficile per tutti il sogno non svanisce

Il Palermo ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Frosinone allo Stirpe, con Ranocchia che ha risposto nel finale alla punizione di Calò. La partita ha mantenuto invariato il distacco tra le due squadre, ma ha aumentato le difficoltà del Palermo nella corsa alla promozione diretta. Inzaghi, allenatore dei rosanero, si è mostrato soddisfatto dei suoi, commentando che batterli ora è diventato complicato per tutte le squadre.

Un pareggio che lascia inalterato il distacco dal Frosinone ma che, ovviamente, rischia di complicare in maniera definitiva la corsa alla promozione diretta: il Palermo di Pippo Inzaghi fa 1-1 allo Stirpe contro gli uomini di Alvini, Ranocchia risponde nel finale alla magistrale punizione di Calò. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Frosinone, mini-abbonamento per il sogno Serie A: quattro gare allo StirpeDal 27 marzo al 5 aprile tifosi chiamati a raccolta: disponibili tribuna est e superiore per spingere i giallazzurri nelle sfide decisive contro... Pari Modena senza gol, Inzaghi soddisfatto: "Partita autorevole, dovevamo dare la stoccata giusta nella ripresa"Pari senza gol al Braglia di Modena per il Palermo di Pippo Inzaghi: nella ripresa i rosanero avevano trovato il gol del vantaggio con Palumbo ma il... Temi più discussi: Pari allo Stirpe, Inzaghi soddisfatto dai suoi: Batterci è diventato difficile per tutti, il sogno non svanisce; Serie B, allo Stirpe un pari che non serve a nessuno: Frosinone-Palermo finisce 1-1; Frosinone-Palermo 1-1, le pagelle: Ranocchia il migliore, Palumbo non brilla; A Frosinone il Palermo porta a casa un punto: pari nello scontro diretto. Palermo, pari e rimpianti: a Frosinone finisce 1-1, il secondo posto resta a 4 puntiLa squadra di Inzaghi gioca un'ottima partita ma non basta: Ranocchia ad un minuto dal novantesimo riequilibra il punteggio dopo che Calò al 74' aveva sbloccato la gara su punizione. I rosanero recrim ... today.it Frosinone-Palermo 1-1, le pagelle: Ranocchia il migliore, Palumbo non brillaIl numero dieci segna nuovamente dopo la rete firmata contro l'Avellino, Pohjanpalo si batte ma è sfortunato. Gomis non delude, in ombra Segre ... today.it Ranocchia risponde a Calò: pari tra Frasinone e Palermo! - facebook.com facebook #Ranocchia risponde a #Calò: pari tra #Frasinone e #Palermo! x.com