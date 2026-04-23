Jovanotti ' un' emozione cantare a Roma poco prima dei miei 60 anni'

Un cantautore italiano ha condiviso le sue emozioni nel parlare della propria esperienza a Roma, città dove è nato e cresciuto. Ha ricordato con affetto i momenti passati nella capitale e ha confessato di provare una certa nostalgia quando pensa a quei tempi. Recentemente, ha eseguito un concerto nella stessa città, poco prima di compiere 60 anni, suscitando l’entusiasmo del pubblico presente.

"Su Roma ho solo bei ricordi e un po' di nostalgia. Io sono nato a Roma e sono cresciuto qui fino a 19 anni, poi sono andato a Milano e a volte, invecchiando come si dice, ho un po' il rammarico di non aver fatto di questa mia romanità un asset delle mie canzoni, perché per un artista, per un cantante avere un luogo di riferimento poi diventa importante, penso a Venditti, a Dalla con Bologna". Lo dice Jovanotti che in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri di Roma, sta presentando il tour in bicicletta che unirà tutte le tappe del Jova Summer Party 2026. Una festa itinerante su due ruote, il " Jovagiro ", attraverso l'Italia con partenza dalla Capitale e conclusione con i due appuntamenti finali del 12 e 13 settembre al Circo Massimo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Jovanotti oggi a Roma

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