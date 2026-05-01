Torrioni furto di piante e danni al bosco | denunciato un 50enne

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino, insieme ai militari della Stazione di Montefusco, hanno denunciato un uomo di 50 anni. L'indagine ha riguardato alcuni eventi nel territorio, tra cui la distruzione di torri di pietra, il furto di piante e danni all’area boschiva. Le attività sono state svolte nell’ambito di controlli mirati a tutela del paesaggio e dell’ambiente locale.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino, in sinergia con i militari della Stazione di Montefusco, nell’ambito di mirati servizi a tutela del paesaggio, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino un 50enne del posto, ritenuto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Fermato al posto di blocco con un coltello a serramanico nell'auto, denunciato 50enneUn coltello a serramanico occultato all'interno dell'abitacolo della propria autovettura, senza alcun giustificato motivo per essere trasportato. Leggi anche: Pastena, danni al negozio di animali per un furto