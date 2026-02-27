Pastena danni al negozio di animali per un furto

A Pastena, un negozio di animali è stato colpito da un furto che ha causato danni alla vetrina e alla saracinesca. La scoperta dei danni è avvenuta questa mattina, quando il proprietario ha trovato gli elementi danneggiati. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e per avviare le indagini. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui sospetti o sui responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Danni alla vetrina e alla saracinesca. Inizia così la sua giornata lavorativa, l'attività dedita alla vendita di articoli per animali Puppy Kit, ultimo in ordine di tempo nell'elenco di esercizi commerciali, situati nella zona orientale di Salerno finiti nel mirino dei ladri. Intorno alle quattro del mattino la segnalazione al 112 è arrivata da parte di alcuni condomini del palazzo in via Madonna di Fatima che hanno avvertito i forti rumori. Un malvivente infatti si sarebbe introdotto all'interno dell'attività prima forzando la saracinesca e poi rompendo la vetrina per rubare i pochi contanti presenti nel fondo cassa: circa 150 euro per un danno alla vetrina e alla saracinesca che si aggira intorno ai 1500€ per la sistemazione.