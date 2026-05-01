Torrioni furto di piante e danni al bosco | denunciato 50enne

Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai Carabinieri Forestali di Torrioni per aver trafugato legname e causato danni a un bosco privato. Durante un controllo, i militari hanno rilevato tracce di furto di piante e segni di danneggiamenti nel territorio. L’intervento ha portato alla denuncia dell’uomo, che ora rischia conseguenze legali per le sue azioni. Nessun’altra persona coinvolta è stata identificata nel caso.

I Carabinieri Forestali scoprono un furto di legname e il danneggiamento di un bosco privato a Torrioni: un uomo denunciato. Furto di piante e danneggiamento boschivo nel territorio di Torrioni, in provincia di Avellino. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino, in sinergia con i militari della Stazione di Montefusco, hanno denunciato in stato di libertà un 50enne del posto, ritenuto responsabile dei fatti. Accertamenti in agro di Torrioni. L’attività investigativa si è svolta nell’ambito di servizi mirati a tutela del paesaggio e del patrimonio ambientale. Nel corso degli accertamenti effettuati in agro del comune irpino, i Carabinieri hanno ricostruito la condotta dell’uomo, incaricato del taglio di alberi di specie quercina da parte di una ditta impegnata in lavori di sistemazione e riqualificazione del manto stradale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Torrioni, furto di piante e danni al bosco: denunciato 50enne Notizie correlate Torrioni, furto di piante e danni al bosco: denunciato un 50enneI Carabinieri del Nucleo Forestale di Avellino, in sinergia con i militari della Stazione di Montefusco, nell’ambito di mirati servizi a tutela del... Fermato al posto di blocco con un coltello a serramanico nell'auto, denunciato 50enneUn coltello a serramanico occultato all'interno dell'abitacolo della propria autovettura, senza alcun giustificato motivo per essere trasportato.