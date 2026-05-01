Torna la storica rassegna della pastorizia

Questo fine settimana a Cutigliano si svolge la tradizionale Rassegna della pastorizia, evento che non si tiene da diverso tempo. La manifestazione si inserisce nel programma del weekend intitolato ‘Ben venga Maggio’ e rappresenta un ritorno importante per gli organizzatori e i partecipanti. La rassegna si svolge nella località toscana e coinvolge espositori e visitatori interessati alle attività legate alla pastorizia.

Torna questo fine settimana a Cutigliano, dopo una lunga assenza, la storica ‘ Rassegna della pastorizia ’ all’interno del weekend ‘ Ben venga Maggio ’. Le celebrazioni inizieranno stasera alle 21 con l’energia del concerto della ‘Rock It Live Band’, organizzato in collaborazione con Auser Cutigliano. La giornata di domani sarà dedicata all’approfondimento e alla cultura del territorio: alle 15.30 presentazione del progetto ‘ Revive ’ per la Comunità del cibo, incentrato su innovazione e strumenti digitali; alle 16 incontro dal titolo ‘La Comunità del cibo: la valorizzazione del territorio della montagna pistoiese’ con la partecipazione di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la storica rassegna della pastorizia Notizie correlate Fao e Coldiretti celebrano l'anno internazionale della pastorizia e della donna in agricoltura – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 Si è tenuto presso la sede della Fao a Roma l’evento di presentazione dell’Anno Internazionale della Donna in... Vallo della Lucania, torna la rassegna letteraria "Voci, Pagine, Emozioni"Prende il via a Vallo della Lucania, presso l'Aula Consiliare del Comune, la nuova edizione della rassegna culturale "Voci, Pagine, Emozioni:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torna la storica rassegna della pastorizia; Incontri tra Natura e Storia: torna la rassegna diffusa del Museo Zannato tra escursioni, scienza e archeologia; TORNA IL PREMIO AVEZZANO: DOPO 25 ANNI RINASCE UNA STORICA RASSEGNA DELL’ARTE ITALIANA CONTEMPORANEA; Avigliana insieme: una carrellata di personalità. Torna la storica rassegna della pastoriziaTorna questo fine settimana a Cutigliano, dopo una lunga assenza, la storica ‘Rassegna della pastorizia’ all’interno del weekend ‘Ben ... lanazione.it A Reggio Emilia torna la grande rassegna Fotografia Europea. Programma, appuntamenti, centinaia di mostre diffuseTorna la rassegna fotografica diffusa dal 30 aprile al 14 giugno 2026: il tema scelto per questa edizione è Fantasmi del quotidiano ... artribune.com Stellantis torna in utile nel primo trimestre 2026, ma i margini restano bassi. Crescono le quote in UE e Nord America; giù Asia e Africa. https://auto.everyeye.it/notizie/stellantis-utile-2025-choc-vendite-europa-america-875221.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook Francesca Albanese torna all’attacco: "Non c’è neutralità davanti al genocidio" x.com