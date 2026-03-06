Fao e Coldiretti celebrano l' anno internazionale della pastorizia e della donna in agricoltura – Il video

Lunedì presso la sede della Fao a Roma si è svolta la presentazione dell’Anno Internazionale della Donna in agricoltura 2026. L’evento è stato organizzato dalla Fao e da Coldiretti per celebrare questa ricorrenza. Durante l’incontro è stato diffuso un video dedicato all’argomento. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti delle due organizzazioni e altre figure del settore agricolo.

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2026 Si è tenuto presso la sede della Fao a Roma l’evento di presentazione dell’Anno Internazionale della Donna in agricoltura 2026. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Coldiretti Donne, ha analizzato il contributo femminile nel settore primario e le nuove forme di imprenditorialità agricola. Mariafrancesca Serra, responsabile nazionale di Coldiretti Donne, ha sottolineato come la presenza femminile nell’agricoltura italiana sia caratterizzata da un forte tasso di innovazione e da una diversificazione delle attività che spazia dal welfare agricolo alla sostenibilità ambientale. "Il 2026 è stato eletto come anno della pastorizia e della donna in agricoltura sia dalla FAO che dalle Nazioni Unite", ha dichiarato Serra. 🔗 Leggi su Open.online

