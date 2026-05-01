Dopo più di un mese di pausa, il campionato di Formula 1 riparte a Miami. La gara si svolge sul circuito cittadino della città statunitense, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Tra i piloti in pista, si discute sulla possibilità di vittoria per alcuni di loro e sulle performance delle scuderie, con particolare attenzione alle quote scommesse relative alla Sprint e alla gara principale.

Dopo oltre un mese di stop, riprende il mondiale di Formula 1 in Florida: il giovane italiano, reduce da due successi di fila, vuole continuare la sua fuga L'attesa è stata lunga ma oramai ci siamo: dopo cinque settimane di stop a causa degli annullamenti delle gare in Bahrain e in Arabia Saudita, riprende da Miami il mondiale di Formula 1 che al momento vede in testa il nostro Kimi con la sua Mercedes. E allora scorpriamo subito le quote Antonelli vincente Gara Sprint Miami in programma sabato 2 maggio alle ore 18. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Si riparte, dunque, dopo...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Torna la F1 a Miami: Kimi può vincere la Sprint? E le Ferrari? Ecco le quote

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Il Mondiale di F1 riparte dalla Florida, a Miami sarà un po' come ripartire da zero (forse); F1, Gp Miami 2026: dove vederlo in TV e streaming e le ultime sulla Ferrari; F1, il circus vola negli Usa per il GP Miami: orari Sprint Race e gara; Il meteo mette a rischio il Gran Premio di Miami.

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