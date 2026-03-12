La Formula 1 si sposta a Shanghai per una gara sprint, rappresentando un banco di prova per la nuova Ferrari. Dopo l'esordio di Melbourne, le squadre sono già in pista per le qualifiche e le prove ufficiali. La competizione si svolge su un circuito cittadino, con le auto pronte a scendere in pista per affrontare le varie sessioni. Le quote di partecipazione e le strategie sono già state definite.

La Formula 1 torna subito in pista e, dopo l'esordio di Melbourne, si sposta a Shanghai dove è prevista anche la prima sprint race della stagione La Formula 1 a pochi giorni dal debutto di Melbourne, dove hanno dominato le Mercedes, si è già spostata a Shanghai per il secondo Gran Premio della stagione. Ma in Cina è prevista anche la prima gara veloce del sabato dove potrebbero anche esserci delle sorprese tanto che l'anno scorso vinse Lewis Hamilton. E allora scopriamo le quote Hamilton Ferrari vincenti Gara Sprint Cina, in programma nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 marzo alle ore 4,00. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gara Sprint in Cina, banco di prova per la nuova Ferrari: le quote

Articoli correlati

GP Cina, torna la Sprint: tutte le statistiche della gara di re VerstappenDomenica la F1 torna in pista a Shanghai per il GP di Cina e questa seconda prova del Mondiale 2026 sarà anche la prima col formato Sprint nel...

F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streamingA pochi giorni dal debutto stagionale di Melbourne, in Australia, è arrivato il momento di scendere di nuovo in pista per i protagonisti...

Malam sebelum pernikahan, aku memergoki tunanganku berselingkuh saat mengenakan gaun pengantinnya

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gara Sprint

Temi più discussi: GP Cina, torna la Sprint: tutte le statistiche della gara di re Verstappen; F1, GP Cina: quando e dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara a Shanghai. Orari, programma, diretta tv e streaming; In Cina la prima Sprint 2026: ricordi tutte le regole? Il 'ripassino' verso il weekend; Orari TV GP Cina 2026: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1.

F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streamingLa copertura televisiva del secondo appuntamento della stagione, che ospiterà anche la prima delle sei gare brevi del 2026. Tutto il weekend cinese verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in s ... msn.com

Formula 1, si corre in Cina: dalle qualifiche alla gara, orari e dove vedere Gp Shanghai(Adnkronos) - Torna la Formula 1 con il Gran Premio di Cina. Da domani, venerdì 13 marzo, a domenica 15 marzo si corre sul circuito di Shanghai per il secondo appuntamento del Mondiale. Si riparte dal ... msn.com

Biathlon – Patrick Braunhofer alla vigilia della sprint di Otepää: “Caldo e neve primaverile, sarà una gara molto dura” - facebook.com facebook

GP Cina, torna la Sprint: tutte le statistiche della gara di re Verstappen x.com