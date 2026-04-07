A Lecce torna il Pidac – premio italiano del design d’arredo nel cinema e nelle serie

A Lecce è tornato il Pidac, il premio italiano dedicato al design d’arredo nel cinema e nelle serie televisive. La manifestazione si distingue nel panorama nazionale per la sua capacità di mettere in luce un settore importante ma poco conosciuto nel mondo audiovisivo. L’evento si svolge nella città e coinvolge professionisti e realtà del settore, attirando l’attenzione su questa specifica attività legata alla produzione cinematografica e televisiva.

LECCE - Una manifestazione unica nel panorama nazionale, capace di accendere i riflettori su una professione fondamentale ma spesso poco visibile del mondo audiovisivo. Sabato 11 aprile (ore 17 ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti), il Cinelab Giuseppe Bertolucci di Lecce (via Vecchia Frigole 36) ospita la terza edizione del PIDAC – Premio italiano del design dell’arredo nel cinema. Ideato e promosso da Passo Uno e Reliart, con il sostegno di Regione Puglia e in collaborazione con un'ampia rete di realtà pubbliche e private, l'iniziativa premia la migliore arredatrice o il migliore arredatore di un film e, dallo scorso anno, di una serie tv italiani. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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