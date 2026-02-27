Il docu-film Orcolat a Latisana con la voce di Bruno Pizzul

Mercoledì 4 marzo alle 20.45 al Cinema Odeon di Latisana verrà proiettato in prima visione il docu-film Orcolat. La proiezione sarà accompagnata dalla voce di Bruno Pizzul. Il film racconta storie e testimonianze legate alla regione Friuli, offrendo uno sguardo diretto sulla cultura e le tradizioni locali. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere aspetti autentici della zona.

Mercoledì 4 marzo, alle 20.45, al Cinema Odeon di Latisana, verrà proiettato, in prima visione, il docu-film Orcolat, un appuntamento che non è solo cinema, ma che è memoria viva, è identità, è Friuli. Si tratta di un racconto corale che, a quasi cinquant'anni dal terremoto del 1976, intreccia le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Orcolat: Bruno Pizzul narra la tragedia del terremoto in Friuli del '76 nella clip esclusivaIl leggendario cronista sportivo Bruno Pizzul è la voce del documentario di Federico Savonitto che racconta il terremoto in Friuli del '76 a 50 anni...

Leggi anche: Pizzul, Zof, Elisa e molti altri: le voci che raccontano l'Orcolat in anteprima a Gemona

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Al cinema arriva Orcolat: il docufilm che racconta il terremoto e la rinascita del Friuli; Orcolat, il terremoto del Friuli in un docu che racconta memoria e rinascita; Ad Asiago la proiezione del documentario 'Orcolat'; ORCOLAT | Incontro con uno dei protagonisti del documentario Fabio Capello e il produttore Lucio Scarpa.

Memoria e resilienza, Orcolat racconta il sisma del '76 in Friuli(ANSA) - TRIESTE, 25 FEB - Un racconto corale che intreccia memoria, identità e resilienza del Friuli. Così si presenta Orcolat, il documentario ... spettacoli.tiscali.it

Orcolat, 50 anni dopo: clip in esclusiva del doc sul terremoto del Friuli narrato da Bruno PizzulAl cinema dal 2 marzo distribuito da Kublai Film, il documentario Orcolat, prodotto da Kublai Film con Rai Cinema, è un viaggio nella memoria collettiva del Friuli Venezia Giulia che, attraverso le vo ... comingsoon.it

Dal 2 marzo al cinema il documentario narrato da Bruno Pizzul, che ripercorre la tragedia del 1976 attraverso testimonianze e immagini d’archivio. Nel VIDEO la presentazione del regista originario di Codroipo Federico Savonitto. - facebook.com facebook