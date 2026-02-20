Musica narrazione e poesia dialettale guidano la nuova rassegna diffusa Fuori Luogo

Per il dodicesimo anno consecutivo, la rassegna diffusa "Fuori Luogo" del Teatro Turroni invita il pubblico a spostarsi nei borghi di Sogliano al Rubicone, costruendo un’esperienza di comunità attorno al teatro di parola. L'iniziativa rimane anche quest'anno dedicata alla narrazione teatrale, anche in lingua dialettale, proposta in spazi non convenzionali. Veglie contemporanee, racconti condivisi, luoghi informali: negli anni grotte, oratori, barberie, chiesette, scuolabus e case private sono diventati palcoscenici naturali, rafforzando il legame tra teatro e territorio. Si inizia domenica 22 febbraio, alle ore 17, al Circolo del Borgo di Santa Maria Riopetra con un pomeriggio di veglia, un trebbo, guidato da Sergio Diotti, tra i maestri più apprezzati della narrazione di tradizione e interprete della figura del fulesta.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

