Sabato sera a Bergamo si corre l’Urban Night Trail, la prima delle gare di questo fine settimana. La città si prepara a vivere una giornata intensa, con l’evento che ha già visto un record di partecipanti nella sua quattordicesima edizione. Domenica, invece, spazio alla mezza maratona e alla 10 km, con alcune modifiche alla viabilità per permettere lo svolgimento in sicurezza delle competizioni.

LE GARE. Bergamo 21, record di partecipanti nella 14ª edizione: via sabato 7 febbraio con l’Urban Night Trail. Domenica 8 la 10 chilometri e il piatto forte, la mezza maratona. Francia e Sommi tra i favoriti. Attenzione alle modifiche alla viabilità. Bergamo si accinge a chiudere al traffico e riapre all’atletica. Capiterà sabato e domenica 7 e 8 febbraio in concomitanza con la 14ª edizione della Bergamo 21, che dalle nostre parti porterà 8.271 runner (+ 60 per cento rispetto a un anno fa), circa 1.500 dei quali dall’estero in rappresentanza di una sessantina di nazioni. L’antipasto sabato pomeriggio, start alle 18, con l’Urban Night Trail dei Mille, sfida di 12,5 km con partenza e arrivo sul Sentierone dopo aver sgambettato in alcuni fra gli angoli più suggestivi tra Città Alta e San Vigilio: 2. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A Bergamo sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km. Modifiche alla viabilità

Approfondimenti su Bergamo Urban Night Trail

Sabato 7 e domenica 8 febbraio Bergamo si trasforma per accogliere le corse.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, Bergamo si anima con l’evento Bergamo21.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bergamo Urban Night Trail

Argomenti discussi: Guida agli eventi del weekend (6 – 8 febbraio); Eventi Sabato 31 Gennaio 2026 Provincia di Bergamo; Bergamo, Urban Night e Half Marathon: le modifiche al traffico il 7 e l'8 febbraio; Questo weekend ci sono Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail (già sold out): il programma.

A Bergamo sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km. Modifiche alla viabilitàL’antipasto sabato pomeriggio, start alle 18, con l’Urban Night Trail dei Mille, sfida di 12,5 km con partenza e arrivo sul Sentierone dopo aver sgambettato in alcuni fra gli angoli più suggestivi tra ... ecodibergamo.it

Bergamo, sabato 7 febbraio tornano le visite guidate a Palazzo FrizzoniVisite guidate a Palazzo Frizzoni, in collaborazione con il liceo linguistico «Giovanni Falcone». Accesso libero e gratuito. ecodibergamo.it

A Bergamo sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km. Modifiche alla viabilità facebook

A Bergamo sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km. Modifiche alla viabilità x.com