Appuntamento con la tradizione a San Martino di Montecorvino | torna la Fiera dell' Annunziata

Domenica 12 aprile, a San Martino di Montecorvino Rovella, si terrà la tradizionale Fiera dell'Annunziata. La manifestazione si svolgerà nella frazione di San Martino, richiamando visitatori e commercianti provenienti dalla zona. La fiera rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario locale e prevede l’allestimento di bancarelle con prodotti artigianali, alimentari e merce varia. L’evento si svolge nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Domenica 12 aprile, la frazione di San Martino a Montecorvino Rovella ospiterà la Fiera dell'Annunziata. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale, si arricchisce quest'anno di una nuova proposta commerciale e aggregativa aperta al pubblico.La principale novità di questa edizione è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Tra tradizione e innovazione, a Borgonovo torna la Fiera dell’AngeloL’inaugurazione della Fiera dell’Angelo 2026 è fissata lunedì 6 aprile, alle 11,30 al Fossato della Rocca: qui, insieme alle autorità civili militari... Un tuffo nella tradizione: la Fiera della SS. Annunziata vista da Felice RogialliArezzo: “la corsa un si paga? Allora si paga caro” — Tassista picchiato, cliente finisce in galera Filtro d’amore… ma spariscono i soldi: coppia... Temi più discussi: Domenica prossima a San Martino la 68ª edizione della Festa di Primavera; In albis - L'Eco di Bergamo; San Martino delle Scale, torna la Festa di Primavera: il programma; Venerdì santo nella Tuscia tra rievocazioni e processioni: tutti gli appuntamenti. Riccione paese in festa con il beato Alessio e 'Io tu e le rosole'Riccione Paese riscopre le proprie radici e tradizioni con due appuntamenti che, dal 10 al 12 aprile, animeranno l’antico borgo tra sapori autentici, devozione e momenti di intrattenimento. Come da tr ... msn.com La festa di San Martino in centro. Stand gastronomico e mostreTorna domani ad animare Codigoro la festa di San Martino, con tanti appuntamenti tra cultura, tradizione e buona cucina. Si comincia stamane dall’inaugurazione alle 11, nella sala della Pro Loco, ... ilrestodelcarlino.it L'incidente sulle piste di San Martino di Castrozza, dove ha sbattuto la testa - facebook.com facebook Nuovo radiofarmaco prodotto al S. Martino di Genova x.com