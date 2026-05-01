Torino violenze al Primo Maggio | antagonisti attaccano la polizia e deturpano la festa dei lavoratori

A Torino, la celebrazione del Primo Maggio si è conclusa con scontri tra gruppi antagonisti e forze dell’ordine. Durante la giornata, alcuni manifestanti hanno attaccato poliziotti e danneggiato beni pubblici e privati, creando un clima di tensione. L’evento era nato come una manifestazione pacifica a favore dei lavoratori, ma si è trasformato in una giornata caratterizzata da episodi di violenza e aggressioni.

Doveva essere una giornata di rivendicazione civile e partecipazione democratica, si è trasformata in uno scenario di tensione e violenza. Il corteo del Primo Maggio nel capoluogo piemontese, che in mattinata aveva visto sfilare circa quindicimila persone promosse da Cgil, Cisl e Uil, è stato segnato nel primo pomeriggio da gravi disordini provocati da frange antagoniste che hanno infangato il significato della ricorrenza. Intorno alle 12, uno spezzone dell’opposizione sociale – composto da autonomi, collettivi e attivisti di varie sigle – si è staccato dal corteo principale dirigendosi verso corso Regina Margherita, nei pressi dell’ex centro sociale Askatasuna, sgomberato nei mesi scorsi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Torino, violenze al Primo Maggio: antagonisti attaccano la polizia e deturpano la festa dei lavoratori Notizie correlate Primo Maggio di “lotta”, antagonisti in piazza a Torino. Scontri con la poliziaPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato... Primo Maggio di “lotta”, antagonisti già in piazza a Torino. Cariche con la poliziaPrimo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 1° Maggio 2026: l’Italia in piazza per il lavoro dignitoso; Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio; Zerocalcare a Torino, la sfida di Askatasuna: Il 1° maggio vogliamo festeggiare nel palazzo; Aska, gli antagonisti rialzano la testa: Ci riprendiamo i giardini del 47. Il video degli scontri al corteo del Primo Maggio a Torino: cariche e idranti davanti all'ex centro sociale AskatasunaLo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex centro sociale Askatasuna, in corso Regina Margheri ... video.corriere.it Torino, tensione al corteo del primo maggio: autonomi contro forze dell'ordine davanti all'ex Askatasuna, carica in risposta«La ricorrenza del Primo Maggio è un'occasione importante per ricordare e celebrare l'impegno delle donne e degli uomini che con dedizione contribuiscono al benessere dell'Italia. In questa giornata v ... ilmessaggero.it Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com Ad accoglierla sono stati il patron Nico Acampora e il personale di PizzAut, schierati, emozionati e sorridenti nel piazzale del loro locale di Monza. Un Primo Maggio con visita e ospite d’eccezione – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – quello vissuto d - facebook.com facebook