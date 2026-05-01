Torino violenze al Primo Maggio | antagonisti attaccano la polizia e deturpano la festa dei lavoratori

Da laprimapagina.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, la celebrazione del Primo Maggio si è conclusa con scontri tra gruppi antagonisti e forze dell’ordine. Durante la giornata, alcuni manifestanti hanno attaccato poliziotti e danneggiato beni pubblici e privati, creando un clima di tensione. L’evento era nato come una manifestazione pacifica a favore dei lavoratori, ma si è trasformato in una giornata caratterizzata da episodi di violenza e aggressioni.

Doveva essere una giornata di rivendicazione civile e partecipazione democratica, si è trasformata in uno scenario di tensione e violenza. Il corteo del Primo Maggio nel capoluogo piemontese, che in mattinata aveva visto sfilare circa quindicimila persone promosse da Cgil, Cisl e Uil, è stato segnato nel primo pomeriggio da gravi disordini provocati da frange antagoniste che hanno infangato il significato della ricorrenza. Intorno alle 12, uno spezzone dell’opposizione sociale – composto da autonomi, collettivi e attivisti di varie sigle – si è staccato dal corteo principale dirigendosi verso corso Regina Margherita, nei pressi dell’ex centro sociale Askatasuna, sgomberato nei mesi scorsi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Torino, violenze al Primo Maggio: antagonisti attaccano la polizia e deturpano la festa dei lavoratori

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