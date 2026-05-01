Il Primo Maggio a Torino è iniziato con tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Fin dalle prime ore del mattino, alcuni antagonisti si sono radunati in piazza, partecipando a un corteo che si è mosso per Askatasuna e la Flotilla. La presenza delle forze di polizia è stata consistente e sono state effettuate alcune cariche per disperdere il gruppo. La situazione è rimasta agitata durante tutta la mattinata.

Primo Maggio ad alta tensione a Torino, dove fin dalle prime ore del mattino gli antagonisti si sono presentati in piazza per un corteo annunciato per Askatasuna ma anche per la Flotilla. La città è stata militarizzata, centinaia di uomini in tenuta antisommossa sono stati posti a presidio delle aree più sensibili della città ed è stata rafforzata la sorveglianza sulla palazzina liberata a dicembre, che per trent’anni è stata occupata dal centro sociale. In contemporanea si sta svolgendo anche il corteo ufficiale del Primo Maggio, che vede in piazza il Partito Democratico e i sindacati. “Anche il Primo Maggio la parola resistenza non è altro che uno strumento politico! Diverbi al corteo del primo maggio a Torino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Primo Maggio di “lotta”, antagonisti già in piazza a Torino. Cariche con la polizia

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