A Torino, durante le celebrazioni del Primo Maggio, sono stati schierati numerosi agenti in assetto antisommossa per garantire la sicurezza in piazza. La presenza delle forze dell’ordine è stata consistente, con vari agenti che monitorano i cortei e le manifestazioni che si sono svolte nel centro cittadino. Nessun incidente o problema rilevante è stato segnalato nelle ore di osservazione.

? Cosa sapere Centinaia di agenti in assetto antisommossa presidiano Torino per le manifestazioni del 1° maggio.. Il dispositivo mira a separare i cortei sindacali dalle mobilitazioni per Askatasuna e Flotilla.. Centinaia di agenti in tenuta antisommossa presidiano Torino questo 1° maggio, mentre le prime mobilitazioni degli antagonisti per Askatasuna e la Flotilla hanno già trasformato il clima cittadino fin dalle prime luci dell’alba. La città è stata investita da un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine, schierate strategicamente per proteggere i punti più sensibili del tessuto urbano. Il presidio è particolarmente concentrato attorno alla palazzina che lo scorso dicembre è stata liberata, un edificio che per tre decenni ha rappresentato la sede di un centro sociale occupato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, Primo Maggio sotto scorta: agenti in piazza per i cortei

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