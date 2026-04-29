Cortei e comizi in piazza | il programma del Primo Maggio a Novara Verbania e Romagnano

Per il Primo Maggio, si svolgeranno cortei e manifestazioni in diverse città del nord Italia, con le principali sigle sindacali coinvolte. L’attenzione sarà rivolta a temi come il lavoro dignitoso, la contrattazione, le nuove tutele e i diritti nel contesto dell’era dell’intelligenza artificiale. Le iniziative si terranno a Novara, Verbania e Romagnano Sesia, con manifestazioni pubbliche e comizi organizzati dalle organizzazioni sindacali.

"Lavoro dignitoso, contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale": è questo il tema che guiderà il Primo Maggio organizzato quest'anno da Cgil, Cisl e Uil a Novara, Verbania e Romagnano Sesia."In una fase in cui il lavoro precario.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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