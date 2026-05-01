Primo Maggio sindacati in piazza e cortei in tutta Italia – La diretta

In occasione del Primo Maggio, diverse città italiane hanno visto manifestazioni e cortei promossi dai sindacati, tra cui Roma, Milano e Torino. Sono stati organizzati eventi pubblici con partecipazione di cittadini e rappresentanti sindacali. Durante la giornata, sono state diffuse dichiarazioni pubbliche da parte di figure istituzionali, tra cui la premier, il presidente del Senato e il segretario generale della Cgil.

Eventi in tutta Italia per il Primo Maggio, dal concertone di Roma al corteo di Milano e Torino. Non sono mancati anche i messaggi delle istituzioni, in primis della premier Giorgia Meloni, del presidente del Senato Ignazio La Russa e del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Primo Maggio – Il racconto della giornata in diretta Inizio diretta: 010526 09:00 Fine diretta: 010526 23:00 12:18 010526 Fapi: "Lavoro al centro delle politiche pubbliche" “Il Primo Maggio rappresenta una giornata dal profondo valore civile e sociale. È il momento in cui il Paese rende omaggio a milioni di lavoratori che, con sacrificio, professionalità e senso di responsabilità, contribuiscono ogni giorno alla crescita dell’Italia.🔗 Leggi su Lapresse.it

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