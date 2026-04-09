La tomba di Pamela Genini, una ragazza di 29 anni uccisa a Milano, è stata profanata. La salma, coperta da un velo, è rimasta nel loculo dopo l’atto vandalico. Ieri si è svolta l’autopsia sul corpo decapitato, nel tentativo di chiarire le circostanze della morte. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’episodio di violenza che ha coinvolto la giovane, uccisa dal compagno qualche giorno prima.

Chi ha portato via la testa di Pamela Genini? È per cercare di dare una risposta a questo macabro mistero che ieri si è svolta l’autopsia sul corpo decapitato della ragazza di 29 anni di Strozza uccisa il 15 ottobre scorso, a Milano, dal compagno Gianluca Soncin. L’esame si è tenuto ieri pomeriggio intorno 15, alla camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ed è durato fino al tardo pomeriggio. I medici sono usciti dopo circa tre ore evitando la stampa. La Procura ha affidato l’incarico ai periti Matteo Marchesi (Papa Giovanni XXIII) e Marco Cummaudo (dello staff di Cristina Cattaneo del Labanof). Assieme a loro Antonello Cirnelli per la parte offesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tomba di Pamela profanata. Un velo copriva il volto. È stato lasciato nel loculo

Pamela Genini e il mistero del velo che copriva il volto: la stoffa piegata e lasciata nel loculo. La madre: “Dolci era ossessionato”Bergamo, 8 aprile 2026 – Chi ha portato via la testa di Pamela Genini? È per cercare di dare una risposta a questo macabro mistero che oggi si è...

Pamela Genini, eseguita l’autopsia per capire chi ha profanato il corpo. E c’è il mistero del velo lasciato nel loculoBergamo, 8 aprile 2026 – Chi ha portato via la testa di Pamela Genini? È per cercare di dare una risposta a questo macabro mistero che oggi si è...

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Tomba di Pamela profanata. Un velo copriva il volto. È stato lasciato nel loculoStoffa piegata e riposta dagli autori della decapitazione del cadavere. Eseguita la nuova autopsia che dovrà chiarire quando la bara è stata aperta. . quotidiano.net

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Profanazione della Tomba di Pamela. Oggi è stata eseguita l'autopsia sulla salma della 29enne. L’esame autoptico dovrà dare risposte sulle modalità e gli strumenti utilizzati. Inoltre effettuati dei campionamenti per analizzare tracce biologiche. Il commento di x.com

Profanazione della Tomba di Pamela. Oggi è stata eseguita l'autopsia sulla salma della 29enne. L’esame autoptico dovrà dare risposte sulle modalità di separazione della testa dal resto del corpo, consentendo di individuare gli strumenti utilizzati. Inoltre verra - facebook.com facebook