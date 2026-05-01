Tomba di Pamela Genini profanata l' appello dei carabinieri | Cerchiamo foto e video

La tomba di Pamela Genini, la donna di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano, è stata profanata. Secondo le indagini in corso, qualcuno avrebbe decapitato il suo cadavere. I carabinieri hanno diffuso un appello pubblicando un invito a segnalare eventuali foto o video che possano aiutare a individuare i responsabili. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire l’accaduto e individuare chi si trovi dietro questo gesto.

Chi ha profanato la tomba di Pamela Genini? Mentre proseguono le indagini sull'episodio e si cerca il responsabile (potrebbe anche trattarsi di più di una persona) che avrebbe decapitato il cadavere della 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano, i carabinieri hanno rivolto un appello, con una.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Tomba di Pamela Genini, l’appello dei carabinieri: “Cerchiamo foto e video del loculo da ottobre a marzo”I carabinieri di Bergamo, su disposizione della Procura, hanno diramato un appello in cui chiedono di inviare foto e immagini, che risalgono al... Tomba di Pamela profanata, i carabinieri: “Cerchiamo foto e video del loculo da ottobre a marzo”Proseguono senza sosta le indagini sul caso della profanazione della salma di Pamela Genini: dopo aver trovato, nelle immagini della... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura. Tomba di Pamela Genini profanata, arriva l’appello dei carabinieri: Aiutateci per favore. Cosa succedeI carabinieri hanno lanciato un appello pubblico per fare luce sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane di 28 anni uccisa a Milano dall’ex ... thesocialpost.it Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: Cerchiamo foto e videoProseguono le indagini per risalire ai responsabili della profanazione della salma di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso ottobre a Milano ... milanotoday.it Che cosa faceva l’uomo ripreso dalle telecamere fuori dal cimitero, alle 2 di notte, pochi giorni prima che venisse scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini L’interrogativo apre a molteplici scenari - facebook.com facebook La tomba di Pamela Genini è stata profanata per motivi economici #DentrolaNotizia x.com