I carabinieri hanno diffuso un appello pubblico per raccogliere informazioni sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, una donna di 28 anni uccisa a Milano dall’ex fidanzato. La tomba, situata in un cimitero della città, è stata trovata danneggiata, e le forze dell’ordine stanno cercando aiuto dalla popolazione per individuare eventuali testimoni o elementi utili alle indagini.

I carabinieri hanno lanciato un appello pubblico per fare luce sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane di 28 anni uccisa a Milano dall’ex fidanzato. Gli investigatori chiedono la collaborazione dei cittadini, invitando chiunque abbia frequentato il cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, a condividere eventuali immagini utili alle indagini. L’obiettivo è raccogliere foto e video del loculo risalenti a un periodo ben preciso, compreso tra la fine di ottobre 2025 e marzo 2026, nella speranza di individuare elementi decisivi. La richiesta arriva su disposizione della Procura di Bergamo, che coordina le indagini su un caso che ha suscitato profondo sgomento.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tomba di Pamela Genini profanata, arriva l’appello dei carabinieri: “Aiutateci per favore”. Cosa succede

Notizie correlate

Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: "Cerchiamo foto e video"Chi ha profanato la tomba di Pamela Genini? Mentre proseguono le indagini sull'episodio e si cerca il responsabile (potrebbe anche trattarsi di più...

Profanata la tomba e rubata la testa di Pamela Genini. L'appello della madre: "Aiutatemi a ritrovarla"Nei giorni scorsi ignoti hanno aperto la tomba e rubato la testa della modella uccisa (il 15 ottobre) dall'ex compagno cervese Gianluca Soncin "Vi...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata: un uomo ripreso dalle telecamere di notte; Vita in diretta 2025/26 - Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - 22/04/2026 - Video; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura.

Tomba di Pamela Genini profanata, arriva l’appello dei carabinieri: Aiutateci per favore. Cosa succedeI carabinieri hanno lanciato un appello pubblico per fare luce sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, la giovane di 28 anni uccisa a Milano dall’ex ... thesocialpost.it

Profanazione della tomba di Pamela Genini, l'appello dei carabinieri ai cittadini su foto e video: la notaI carabinieri chiedono alla popolazione un contributo per le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, l'appello e i contatti ... virgilio.it

Cadavere decapitato di Pamela Genini, appello dei carabinieri: “Cerchiamo foto e video della tomba” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Che cosa faceva l’uomo ripreso dalle telecamere fuori dal cimitero, alle 2 di notte, pochi giorni prima che venisse scoperta la profanazione della tomba di Pamela Genini L’interrogativo apre a molteplici scenari - facebook.com facebook