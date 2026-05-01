Tolentino legionella nella casa di riposo Porcelli | scattata la procedura di sanificazione A dicembre un altro episodio

Nella casa di riposo Porcelli di Tolentino si è verificato un nuovo caso di legionella, rilevato durante i controlli periodici previsti dal Piano di monitoraggio. In risposta alla scoperta, è stata avviata la procedura di sanificazione della struttura. A dicembre si era già verificato un episodio simile, che ha portato alla stessa misura di intervento. La presenza del batterio nell’acqua della struttura ha portato alle operazioni di messa in sicurezza.

TOLENTINO Nuovo caso di legionella nella casa di riposo Porcelli di Tolentino. La presenza del batterio nell’acqua della struttura è emerso dai controlli periodici previsti dal Piano di prevenzione della legionellosi. La comunicazione La comunicazione è arrivata mercoledì con una circolare firmata dal responsabile della struttura e dei servizi, Laila Cervigni, e indirizzata a ospiti, familiari, al personale dipendente e ai collaboratori, oltre che ai responsabili e ai coordinatori di nucleo. Nel documento si precisa che sono stati rilevati valori superiori ai limiti consentiti in tre punti della rete idrica interna, attualmente oggetto di ulteriori approfondimenti tecnici.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Tolentino, legionella nella casa di riposo Porcelli: scattata la procedura di sanificazione. A dicembre un altro episodio Notizie correlate Casa di riposo Guardiagrele, il sindaco Di Prinzio: "Nessun silenzio, procedura quasi conclusa"L’amministrazione insediatasi a settembre 2020, spiega il sindaco, ha trovato una situazione complessa: l’affidamento della gestione della struttura... Progetto sociale. La ’natura’ entra nella Casa di riposoPortare la natura dentro una casa di riposo e trasformarla in un’esperienza condivisa, capace di unire generazioni diverse. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Tolentino, legionella nella casa di riposo Porcelli: scattata la procedura di sanificazione. A dicembre un altro episodio; Valori di Legionella oltre i limiti nella casa di riposo Porcelli. Tolentino, legionella nella casa di riposo Porcelli: scattata la procedura di sanificazione. A dicembre un altro episodioTOLENTINO Nuovo caso di legionella nella casa di riposo Porcelli di Tolentino. La presenza del batterio nell’acqua della struttura è emerso ... msn.com Legionella alla casa di riposo Porcelli a Tolentino: usati boiler per garantire l’acqua caldaTOLENTINO La casa di riposo tolentinate dell’Asp civica assistenza Porcelli ancora alle prese con la legionella. A seguito delle verifiche periodiche di routine è emersa la presenza del batterio ... corriereadriatico.it Battaglia di Tolentino 1815, la storia toccata con mano Tanti spunti e attività anche per i più piccoli e le più piccole alla rievocazione storica che si svolgerà 2 e 3 maggio al Castello della Rancia Alla rievocazione storica della Battaglia di Tolentino 1815 c’è spa - facebook.com facebook