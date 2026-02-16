Casa di riposo Guardiagrele il sindaco Di Prinzio | Nessun silenzio procedura quasi conclusa

Il sindaco Di Prinzio ha annunciato che la procedura per il cambio di gestione della casa di riposo di Guardiagrele sta per essere completata, mettendo fine alle polemiche sollevate da alcuni consiglieri comunali. La comunicazione arriva dopo settimane di tensione, con i residenti e le famiglie che aspettano risposte chiare sulla tutela degli anziani. Di Prinzio ha precisato che non ci sarà nessun silenzio e che tutte le fasi sono in corso secondo i tempi previsti. La decisione di affidare la struttura a una nuova gestione ha generato discussioni, ma il primo cittadino assicura che tutto avviene nel rispetto delle procedure.

L’amministrazione insediatasi a settembre 2020, spiega il sindaco, ha trovato una situazione complessa: l’affidamento della gestione della struttura risultava scaduto nel 2018 e non era stato predisposto un nuovo bando In merito alle polemiche sollevate da alcuni consiglieri comunali sulla fase finale del cambio di gestione della casa di riposo “Sen. Borrelli”, interviene il sindaco di Guardiagrele, Donatello Di Prinzio, che respinge le accuse di immobilismo e di «silenzio assordante». «Non capisco cosa possa significare silenzio assordante su un argomento così delicato, che va portato a compimento con la massima attenzione», dichiara il primo cittadino.🔗 Leggi su Chietitoday.it Guardiagrele, il sindaco Di Prinzio: "Il presidio ospedaliero è centrale nella sanità abruzzese" Il sindaco di Guardiagrele, Di Prinzio, sottolinea l'importanza del presidio ospedaliero Santissima Immacolata, definendolo un elemento centrale nella sanità abruzzese. Congedo del brigadiere Santino Pelusio, il saluto del sindaco di Guardiagrele Il 12 gennaio ha segnato la conclusione della carriera del brigadiere Santino Pelusio, dopo 41 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri, di cui 37 a Guardiagrele. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Casa di riposo Guardiagrele, il sindaco Di Prinzio: Nessun silenzio, procedura quasi conclusaL’amministrazione insediatasi a settembre 2020, spiega il sindaco, ha trovato una situazione complessa: l’affidamento della gestione della struttura risultava scaduto nel 2018 e non era stato predispo ... chietitoday.it Grottaferrata, anziani drogati e picchiati dai dipendenti di una casa di riposo: la denuncia e l'indagine - facebook.com facebook