Progetto sociale La ’natura’ entra nella Casa di riposo

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto sociale mira a integrare elementi naturali all’interno di una casa di riposo, coinvolgendo gli ospiti in attività condivise che favoriscono il contatto con la natura. L’iniziativa prevede la creazione di spazi verdi e l’organizzazione di momenti dedicati alla cura delle piante, con l’obiettivo di coinvolgere diverse fasce di età. La proposta si propone di offrire un’esperienza più coinvolgente e di rafforzare i legami tra le generazioni.

Portare la natura dentro una casa di riposo e trasformarla in un’esperienza condivisa, capace di unire generazioni diverse. È questo lo spirito del progetto ideato da Niccolò Sorrentino, 22 anni, che l’8 maggio alle 16 entrerà nella struttura di Santa Fiora con un’ incubatrice per uova, dando il via a un percorso che accompagnerà gli ospiti fino alla nascita dei pulcini. Un’iniziativa in apparenza semplice, ma dal forte valore educativo e sociale, soprattutto in un territorio come quello dell’ Amiata, dove il legame con la natura e con le tradizioni rurali è ancora molto vivo. "Questo progetto nasce nelle scuole – racconta Sorrentino –, ma ho voluto ampliarlo perché anche gli anziani possano emozionarsi davanti a qualcosa di così autentico.🔗 Leggi su Lanazione.it

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