Toccamenti proibiti sulle giovani atlete condannato un istruttore di arti marziali

Un istruttore di arti marziali è stato condannato in primo grado a quasi cinque anni di reclusione per violenza sessuale su minori. La sentenza arriva dopo un procedimento che ha visto il sostituto procuratore richiedere una pena di 11 anni. Le accuse riguardano toccamenti proibiti sulle giovani atlete durante le sessioni di allenamento. La vicenda ha suscitato clamore e portato all'apertura di un procedimento giudiziario.

E' stato ritenuto colpevole di violenza sessuale su minori e condannato, in primo grado, a 4 anni e 10 mesi di reclusione col sostituto procuratore Davide Ercolani che aveva chiesto 11 anni. Si è concluso il processo che vedeva sul banco degli imputati un istruttore di arti marziali 40enne.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Abusi sessuali su minorenni: istruttore di arti marziali arrestato a PescaraPescara, 24 febbraio 2026 – È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata l’istruttore di una palestra nella zona di Pescara. “Abusi sessuali sulle atlete minorenni”: arrestato istruttore di tennis genovesePalpeggiava le giovani atlete, toccandole durante gli esercizi o colpendole con la racchetta.