Abusi sessuali sulle atlete minorenni | arrestato istruttore di tennis genovese

Un istruttore di tennis di Genova è stato arrestato con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su atlete minorenni. Secondo le indagini, palpeggiava le giovani durante gli esercizi e le colpiva con la racchetta. In alcuni episodi, avrebbe condotto le ragazze in un capanno vicino ai campi da gioco e le avrebbe costrette a sedersi sulle sue gambe.

Palpeggiava le giovani atlete, toccandole durante gli esercizi o colpendole con la racchetta. In alcuni casi, avrebbe condotto le piccole in un capanno adiacente ai campi da gioco, costringendole a sedersi sulle sue gambe. Le avrebbe anche costrette a baciarlo e non avrebbe fatto mancare pesanti allusioni verbali, come la frase emblematica: "Dammi un bacio, non vuoi? Te lo do io". Con queste accuse, un istruttore di tennis genovese di 64 anni è finito agli arresti domiciliari su ordine della giudice per l'udienza preliminare Elisa Scorza: deve rispondere di violenza sessuale aggravata su diverse allieve minorenni. L'inchiesta, secondo la Procura di Genova, ha portato alla luce un sistematico quadro di molestie che si sarebbero consumate sia durante le sessioni di allenamento sia nei momenti immediatamente successivi.

Abusi sessuali su minorenni: istruttore di arti marziali arrestato a Pescara

