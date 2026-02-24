Abusi sessuali su minorenni | istruttore di arti marziali arrestato a Pescara

L’istruttore di arti marziali di Pescara è stato arrestato per aver molestato un minore durante le lezioni. La causa dell’arresto è una denuncia presentata dalla famiglia di uno dei giovani frequentanti la palestra, che ha raccontato dettagli sconvolgenti. Le forze dell’ordine hanno trovato prove che collegano l’allenatore ai fatti contestati. L’indagine prosegue, mentre il sospettato si trova ora in custodia. La comunità locale si chiede cosa accadrà nelle prossime settimane.

Pescara, 24 febbraio 2026 – È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata l’ istruttore di una palestra nella zona di Pescara. Approfittando del suo ruolo da trainer, il 40enne avrebbe costretto tre allieve minorenni a subire ripetuti atti sessuali nel corso delle lezioni di arti marziali. Violenze che sarebbero state reiterate per anni. E in un caso perfino su una ragazzina di 11 anni, abusata a cadenza settimanale in uno stanzino della palestra. A fare scattare l’inchiesta è stata la denuncia dei genitori di una ragazzina, poi il racconto dei testimoni e la documentazione emersa durante le indagini hanno fatto emergere ulteriori vittime, tutte con meno di 14 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

