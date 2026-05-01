Tivù Verità | Paragone | La metamorfosi della Minetti

Gianluigi Paragone ha commentato il caso riguardante Nicole Minetti, evidenziando come il fronte del No mostri una posizione contraddittoria. In un primo momento, ha difeso l’autonomia dei giudici, affermando la sacralità dell’indipendenza giudiziaria, mentre successivamente si è lamentato del mancato intervento del Ministero per ottenere ordini o seguire le indagini all’estero. La sua analisi mette in luce le differenze di approccio tra le varie posizioni politiche sulla questione.

Non accontentatevi del «mala tempora currunt», perché ora «sed peiora parantur». Non bisogna essere il mago Otelma per accorgersi che non c’è da stare allegri se il petrolio e il gas sono raddoppiati, se la Cina ci invade con prodotti in dumping perché è in iperproduzione e se la guerra dei dazi blocca la nostra merce alle frontiere. Che i tempi sono pessimi lo sanno tutti tranne la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, convinta che giocando con i carri armatini e rafforzando il Green deal ci si salva. Ha detto: «Non ci sono le condizioni per sospendere il Patto di stabilità». Al massimo due aiutini di Stato. E, mentre studia un piano per rinchiuderci in casa, mandarci a piedi e bloccarci i condizionatori causa mancanza di energia, risponde: «Non siamo ai tempi del Covid».🔗 Leggi su Laverita.info

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