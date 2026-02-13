Gianluigi Paragone critica duramente la tv pubblica, accusandola di ipocrisia nel caso di Andrea Pucci, che è stato messo sotto assedio mediatico dopo aver annunciato la sua partecipazione a Sanremo con Carlo Conti, mentre sui social si sono sollevate polemiche per la copertura della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, contestata per la telecronaca di Petrecca.

Nessuna decisione, se non l’avvio di una roadmap per chiudere un mercato unico europeo entro la fine del 2027. Queste le conclusioni del vertice informale Ue sulla competitività di Alden Biesen, vicino a Maastricht, nei Paesi Bassi. Più interessante politicamente il pre-summit che si è tenuto tra 20 nazioni convocate da Italia e Germania. Oltre alle nazioni organizzatrici e al presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, c’erano Slovacchia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Lussemburgo, Finlandia, Croazia, Belgio, Cipro, Francia, Austria, Repubblica Ceca, Olanda, Romania, Grecia e Svezia. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tivù Verità | Paragone: «L'ipocrisia su Pucci e le Olimpiadi»

Approfondimenti su tivù verità

Tivù Verità analizza le dichiarazioni di Paragone secondo cui il modello di integrazione dell'Europa sarebbe fallito.

Gianluigi Paragone avverte il generale Vannacci di non commettere i suoi stessi errori.

Paragone: l'ipocrisia su Pucci e le Olimpiadi

Ultime notizie su tivù verità

Argomenti discussi: Tivù Verità | Paragone: Caro Vannacci, non fare il mio stesso errore; Già a casa i picchiatori di Torino; A destra non c’è spazio per un nuovo partito.

Parte un nuovo appuntamento settimanale di Tivù Verità, cui tengo particolarmente. Front Page, la rassegna stampa sui giornali americani. Ogni mercoledì dalle 12:00 circa sui canali social de La Verità. x.com

Per la televisione del quotidiano La Verità l’ottimo Francesco Borgonovo ha organizzato il primo dibattito interno al centrodestra dopo la fondazione di Futuro Nazionale. Ha messo a difesa dell’attuale maggioranza Francesco Giubilei, ha pescato il buon Eman - facebook.com facebook