Tivù Verità | Paragone | L' ipocrisia su Pucci e le Olimpiadi

Gianluigi Paragone critica duramente la tv pubblica, accusandola di ipocrisia nel caso di Andrea Pucci, che è stato messo sotto assedio mediatico dopo aver annunciato la sua partecipazione a Sanremo con Carlo Conti, mentre sui social si sono sollevate polemiche per la copertura della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, contestata per la telecronaca di Petrecca.

Nessuna decisione, se non l’avvio di una roadmap per chiudere un mercato unico europeo entro la fine del 2027. Queste le conclusioni del vertice informale Ue sulla competitività di Alden Biesen, vicino a Maastricht, nei Paesi Bassi. Più interessante politicamente il pre-summit che si è tenuto tra 20 nazioni convocate da Italia e Germania. Oltre alle nazioni organizzatrici e al presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, c’erano Slovacchia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Lussemburgo, Finlandia, Croazia, Belgio, Cipro, Francia, Austria, Repubblica Ceca, Olanda, Romania, Grecia e Svezia. 🔗 Leggi su Laverita.info

