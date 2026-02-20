Tivù Verità | Paragone | Sinistra ipocrita sulla sicurezza

Gianluigi Paragone denuncia che la sinistra mostra ipocrisia sulla sicurezza. Secondo l’ex senatore, quando un poliziotto spara a un criminale rischia di finire sotto inchiesta, mentre i magistrati che sbagliano con innocenti non subiscono conseguenze. Paragone ha portato come esempio casi recenti, in cui persone innocenti sono state condannate o rovinate senza che nessuno si assumesse responsabilità. La sua critica si rivolge all’ipocrisia percepita nel sistema giudiziario e nelle politiche sulla sicurezza. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Se un poliziotto spara a un delinquente finisce sotto inchiesta, ma se un magistrato distrugge la vita di un innocente non paga mai. Gianluigi Paragone a valanga contro il sistema giudiziario italiano. Quella sull’Associazione benefica per il popolo palestinese (Abspp), presieduta da Mohammad Hannoun, il giordano arrestato a dicembre su richiesta della Procura di Genova, non è un’indagine che parte dalle armi o dalle milizie. Parte dal mondo delle Ong, dalla cooperazione internazionale, dalle raccolte fondi pubbliche organizzate nelle nostre città. Questo raccontano i documenti depositati nel fascicolo processuale.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | Paragone: «Sinistra ipocrita sulla sicurezza» Leggi anche: Tivù Verità | Paragone: «L'ipocrisia su Pucci e le Olimpiadi» Leggi anche: Tivù Verità | Paragone: «Il modello di integrazione dell'Europa è fallito» Paragone: «Sinistra ipocrita sulla sicurezza» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tivù Verità | Paragone: L'ipocrisia su Pucci e le Olimpiadi. Sonny Olumati. Mike Block (Producer) · Satie Gymnopedie 1. "La verità è che mi sono innamorata" : Quando Belen Rodriguez confessò in TV il suo amore per Stefano De Martino Il momento in cui Belén Rodríguez ha ufficializzato il legame sentimentale con - facebook.com facebook