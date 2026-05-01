Tiro a Volo un weekend pieno | Gran Premio Interforze Fossa Universale e Campionati Regionali Estivi

Dal 1° al 3 maggio, la FITAV ha organizzato un fine settimana ricco di eventi in diverse parti d’Italia. Sono stati disputati il Gran Premio Interforze a Cerchiara di Calabria, le gare di Fossa Universale su cinque impianti e i Campionati Regionali Estivi in 13 sedi differenti. Atleti in uniforme si sono confrontati in più discipline, coinvolgendo numerosi partecipanti e strutture sparse sul territorio nazionale.

Dal 1° al 3 maggio la FITAV anima tutta Italia con tre fronti di gara: gli atleti in uniforme protagonisti a Cerchiara di Calabria, la Fossa Universale su cinque impianti e i Regionali Estivi in 13 sedi. Il primo fine settimana di maggio regala al Tiro a Volo italiano un calendario fitto e articolato, capace di coinvolgere atleti di ogni livello da Nord a Sud della penisola. Mentre al Tav Vetralla di Viterbo prosegue il Campionato Europeo di Sporting, la FITAV ha organizzato una triplice proposta agonistica che spazia dalle specialità olimpiche fino alle discipline amatoriali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Tiro a volo, weekend ricco di appuntamenti FITAV: Gran Premio di Sporting e Fossa Universale, Regionali Invernali ed EstiviIl penultimo fine settimana di marzo porta in pedana gli specialisti di Sporting e Fossa Universale con due Gran Premi nazionali. Tiro a volo, 1° Gran Premio di Fossa Universale: 400 specialisti in pedana in cinque sedi. Molteni vince a Pecetto, Viscovo al RaimondoLa stagione dei Gran Premi 2026 si apre il 22 marzo con le gare di Pecetto, Pastorano, Torretta, Le Tre Piume e San Marino. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tutte le gare del primo fine settimana di maggio. Paolini sul podio del Gran Premio Città di Empoli. Piero Quagli diventa ’veterano’ del tiro a voloNel poligono Tiro a Volo La Torre, a Pisa, dal 27 al 29 giugno si è tenuta la sesta edizione del Gran Premio Città di Empoli: i circa 80 partecipanti – non pochi visto anche il clima proibitivo - si ... lanazione.it Tiro a volo: per l'Italia un oro e un bronzo in KazakistanTermina con due medaglie per l'Italia l'edizione 2025 del Gran Premio Internazionale di tiro a volo Vladimir Pochivalov, svoltosi sulle pedane dello Shymkent Shooting Plaza, in Kazakistan. Nel trap ... ansa.it